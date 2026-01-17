Alf & Orel, un concert dessiné de Yurie Hu & Izza Nguyen Antipode Rennes Samedi 28 mars, 15h00, 18h00 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre du festival Les P’tits Bouquineurs

_**Alf & Orel**_ – Concert dessiné de Yurie Hu & Izza Nguyen

Adapté de l’oeuvre de Jeanne Macaigne

C’est la fin de l’été, le temps est chaud et la végétation luxuriante, Alf a rendez-vous avec son ami Orel, un esprit de la nature qui l’emmène faire un tour du côté des saisons avec leurs rythmes, leurs couleurs, leurs étrangetés et leurs merveilles. Le vivant est à l’honneur dans cette œuvre de Jeanne Macaigne (autrice, illustratrice, affichiste et plus encore), aux couleurs finement choisies et posées dans un décor psychédélique, caractéristique de son style graphique.

Alf & Orel c’est une histoire fantastique mise en musique live par un duo de multi-instrumentistes, Yurie Hu et Izza Nguyen (entre autres violons, flûtes, percussions, synthétiseurs). Les compositions électro-acoustiques, organiques et mélodiques, agrémentées de sons d’ambiances et de nature de Yurie Hu accompagnent les illustrations poétiques subtilement animées par Hugo Le Fur.

Un concert illustré qui nous rappelle de prendre le temps et de veiller sur le monde qui nous entoure.

–

**Première séance**

Ouverture des portes : 14h30

Début du spectacle : 15h00

Fin du spectacle : 15h45

**Deuxième séance**

Ouverture des portes : 17h30

Début du spectacle : 18h00

Fin du spectacle : 18h45

Antipode – La Grande Scène

Placement libre assis

À partir de 4 ans

**Gratuit sur réservation**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T19:00:00.000+01:00

1

https://antipode-rennes.fr/agenda/2026-03-28

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

