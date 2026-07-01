Alfonsina, Abbatiale Sainte-Marie, Cruas

Informations pratiques

Alfonsina Jeudi 9 juillet, 21h00 Abbatiale Sainte-Marie Ardèche

Plusieurs Tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T21:00:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T21:00:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00

Avec Alfonsina, les solistes de la Cappella Mediterranea, l’un des ensembles les plus remarquables de la scène de la musique ancienne aujourd’hui, tissent un fil délicat entre chants populaires d’Amérique du Sud et émotion partagée. Porté par la voix de Mariana Flores, ce programme esquisse des portraits de femmes, entre amours, douleurs et élans de vie. Musique de sa terre natale, de sa mémoire, mais aussi de celle du guitariste Quito Gato, ces mélodies venues d’Argentine, de la région de Cuyo et d’ailleurs deviennent autant de paysages intérieurs, peints avec simplicité et profondeur.

Ici, la musique se raconte autant qu’elle se chante. Mariana Flores prend la parole, présente les pièces, en révèle les histoires, créant une proximité immédiate avec le public. Ensemble, ils livrent une part de leur intimité, dans un geste sincère et sans artifice. Ce geste rend le concert profondément accessible, comme une confidence offerte. Entre douceur et intensité, ce moment suspendu célèbre la beauté des chants populaires et la force de l’émotion à l’état pur. Une invitation à écouter, ressentir et voyager autrement.

Abbatiale Sainte-Marie Rue de l’Église, 07350 Cruas Cruas 07350 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 72 07 84 53 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cordesenballade.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cordesenballade.com/ »}]

Dans l’écrin millénaire de l’abbatiale de Cruas, joyau de l’art roman niché au bord du Rhône, ce concert invite à une expérience rare, à la fois intime et lumineuse. Concert Festival

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