Alfonz Band à L’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne

Alfonz Band à L’Escarbille Boissy-Maugis Cour-Maugis sur Huisne samedi 12 juillet 2025.

Alfonz Band à L’Escarbille

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne Orne

Début : 2025-07-12 20:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Chansons festives à boire, à danser, à vivre de la cumbia à la musique des Balkans en passant par le rap-musette !

Food truck Changa, sandwichs (sous réserve).

Pratique Café associatif L’Escarbille au 121 rue du Perche à Boissy-Maugis Participation libre.

Boissy-Maugis 121 Rue du Perche Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie lescarbille@lecafedecourmaugis.fr

English : Alfonz Band à L’Escarbille

Festive songs for drinking, dancing and living, from cumbia to Balkan music to rap-musette!

Changa food truck, sandwiches (subject to availability).

Practical: Café associatif L’Escarbille, 121 rue du Perche, Boissy-Maugis Free admission.

German :

Festliche Lieder zum Trinken, Tanzen und Leben von Cumbia über Balkanmusik bis hin zu Rap-Musette!

Foodtruck Changa, Sandwiches (unter Vorbehalt).

Praktische Informationen: Café associatif L’Escarbille in 121 rue du Perche in Boissy-Maugis Freie Teilnahme.

Italiano :

Canzoni festive da bere, ballare e vivere, dalla cumbia alla musica balcanica e al rap!

Changa food truck, panini (soggetti a disponibilità).

Pratica: Café associatif L’Escarbille al 121 di rue du Perche a Boissy-Maugis Ingresso libero.

Espanol :

Canciones festivas para beber, bailar y vivir, ¡desde cumbia hasta música balcánica y rap!

Changa food truck, bocadillos (sujeto a disponibilidad).

Práctico: Café asociativo L’Escarbille en el 121 rue du Perche en Boissy-Maugis Entrada gratuita.

L’événement Alfonz Band à L’Escarbille Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-07-07 par OT CdC Coeur du Perche