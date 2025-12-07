Alfred Sisley Musée d’arts de Nantes Nantes

Alfred Sisley Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 7 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 15:00 – 15:30

Gratuit : oui Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée Tout public

En écho à l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver, prenez le temps d’observer en détails les deux oeuvres d’Alfred Sisley exposées dans les collections permanentes du musée.Durée : 30mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html