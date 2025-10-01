Alfred Yellow en concert Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Alfred Yellow en concert

Mercredi 1er octobre 2025 de 20h30 à 23h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-01 20:30:00

fin : 2025-10-01 23:30:00

2025-10-01

Blues Rock 50’-70’

Sur la route du blues, ils ont côtoyé Robert Johnson et Eric Clapton, le King et Chuck Berry puis ils ont bu quelques bières en compagnie des Doors, bourlingué avec Johnny Cash et rencontré Joe Cocker… Alfred Yellow en trio (guitare-chant, contrebasse, clavier) c’est un voyage dans l’esprit du blues et du rock des 50’s aux 70’s… .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

