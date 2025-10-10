ALFREDO RODRIGUEZ – SALLE GAVEAU Paris

ALFREDO RODRIGUEZ Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

CONCERTO EN FA MINEUR PRÉSENTE : ALFREDO RODRIGUEZAprès avoir captivé des millions de fans sur les réseaux sociaux grâce à sa série virale de “soundchecks” — où il transforme les plus grands tubes internationaux en jam sessions percussives et survoltées — le pianiste nominé aux Grammy Awards dévoile son nouvel album « Take Cover » inspiré de ces moments magiques. Enregistré en formation trio, ce projet revisite certains des morceaux les plus emblématiques de la musique populaire mondiale, teintés de rythmes cubains endiablés, d’improvisation jazz, et de la virtuosité unique de Rodríguez. Véritable orchestre à lui seul, Alfredo insuffle une nouvelle vie à chaque note avec une énergie contagieuse. Ce n’est pas une simple collection de reprises : c’est une réinvention, un dialogue entre les genres, un hommage vibrant à l’art de l’improvisation. Chaque morceau mêle l’esprit des rues de La Havane et l’intensité d’un concert live. Grâce à la rigueur de sa formation classique et à l’âme d’un rumbero cubain, Rodríguez signe un album aussi réjouissant qu’audacieux — une preuve éclatante que le rythme, la mélodie et l’émotion n’ont pas de frontières.

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75