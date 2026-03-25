Algues en art Port de Lézardrieux Lézardrieux

Algues en art

Port de Lézardrieux Maison de la mer Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

La 10ème édition de notre exposition annuelle sera une édition anniversaire sous le signe des couleurs de la mer.

Installée sur le port, au plus près de l’estuaire du Trieux, cette adresse emblématique offre un écrin idéal pour accueillir des œuvres inspirées par les algues, leur force, leur poésie et leur étonnante diversité.

Pour célébrer les 10 ans de l’association, cette édition anniversaire réunit une invitée d’honneur internationale et huit

artistes costarmoricaines qui ont marqué l’histoire d’Algue en Art.

Sabine Kuznik invitée d’honneur 2026. Ingénieure et artiste, née en Allemagne, Sabine Kuznik vit et travaille entre Brême et Essen. Depuis plusieurs années elle profite de ses vacances pour venir se ressourcer dans le Trégor. Ses promenades sur les côtes bretonnes l’ont naturellement amenée à s’intéresser aux algues et y trouver un champ d’inspiration et de recherche. En octobre 2023, Sabine Kuznik présente ses 1eres explorations artistiques, dans le cadre d’un concours universitaire à Essen. La luminosité de ses couleurs de la mer sont largement remarquées. Sabine développe artisanalement des encres à partir des pigments naturels de différentes algues bretonnes et de la mer des Wadden. Associées à des gestes graphiques influencés par la peinture japonaise, ses œuvres mettent en lumière la puissance esthétique des algues, révélant leur beauté souvent méconnue. En février 2025, elle a reçu l’International Honors Award lors de l’exposition Art Beyond Boundaries au National Art Center de Tokyo. Sa présence à Lézardrieux constitue un événement rare et une ouverture internationale pour l’association.

Les algues sont belles et inspirantes. Pour célébrer une décennie de rencontres et témoigner de la vitalité de la création locale, Algue Voyageuse a invité huit artistes costarmoricaines ayant déjà exposé au fil des années Anne Dayot (photographe), Marie-Christine Degant (art textile), Nathalie Derrien (sculptures sur métal), Anne Desblaches (plasticienne), Laurence Jovys (tableaux en sable naturel), Pauline Le Jort (céramiste), Yaël Pinçon (modéliste), Marianne Trouillet (plasticienne en nacre d’ormeaux) .

Port de Lézardrieux Maison de la mer Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 85 37 80 23

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L’événement Algues en art Lézardrieux a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose