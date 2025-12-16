Algues et cuisines Détente Origin’Algues Pleumeur-Bodou

Algues et cuisines Détente Origin’Algues

Les Algues 100% local, 100% naturel, une expérience ludique, écologique !!

1/ Découverte à marée basse des algues, leurs utilités dans la nature, leurs vertus médicinales, et la réglementation. ? Phénomèn’Algues pour le corps et l’esprit.

2/ + Atelier de cuisine végétarienne et gourmande !

* Matériel à prévoir panier de cueillette ou seau, une paire de ciseaux, des petits Pots Récup’ pour transporter les recettes réalisées.

* Equipement chaussures pour aller dans l’eau, bottes, coup vent (type Kway).

Fin des réservations par mail 48h avant la sortie (places limitées) .

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 53 31 05

