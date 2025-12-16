Algues et cuisines Détente Origin’Algues Pleumeur-Bodou
Algues et cuisines Détente Origin’Algues
Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Début : 2026-05-02 10:30:00
fin : 2026-10-27 14:30:00
2026-05-02 2026-07-31 2026-08-17 2026-10-27
Les Algues 100% local, 100% naturel, une expérience ludique, écologique !!
1/ Découverte à marée basse des algues, leurs utilités dans la nature, leurs vertus médicinales, et la réglementation. ? Phénomèn’Algues pour le corps et l’esprit.
2/ + Atelier de cuisine végétarienne et gourmande !
* Matériel à prévoir panier de cueillette ou seau, une paire de ciseaux, des petits Pots Récup’ pour transporter les recettes réalisées.
* Equipement chaussures pour aller dans l’eau, bottes, coup vent (type Kway).
Fin des réservations par mail 48h avant la sortie (places limitées) .
Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 53 31 05
