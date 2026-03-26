Algues et plancton : fondement du vivant et solution pour son avenir, Espace 3DD du Grand Genève, Genève
Algues et plancton : fondement du vivant et solution pour son avenir, Espace 3DD du Grand Genève, Genève jeudi 26 mars 2026.
Algues et plancton : fondement du vivant et solution pour son avenir Jeudi 26 mars, 19h00 Espace 3DD du Grand Genève
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-26T19:00:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00
Fin : 2026-03-26T19:00:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00
Et si la solution à nos grandes crises se trouvait dans l’océan, sous nos yeux depuis 3 milliards d’années ?
The Shifters Switzerland vous invite à un webinaire exceptionnel avec Vincent Doumeizel — conseiller Océan à l’ONU, auteur de La Révolution des algues et fondateur de la Global Seaweed Coalition.
Au programme : comment algues et plancton peuvent répondre concrètement aux défis de notre époque — alimentation durable, capture de carbone, matériaux biodégradables, énergie pour l’aviation, et bien plus.
Un discours rare : optimiste, concret, et ancré dans la science.
Plus de détails et inscription sur le site web des Shifters Switzerland.
Espace 3DD du Grand Genève Rue David-Dufour 3 Genève 1205 Jonction Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.theshifters.ch/event/webinaire-algues-et-plancton-fondement-du-vivant-et-solution-pour-son-avenir-webc-645/register »}] [{« link »: « https://www.theshifters.ch/event/webinaire-algues-et-plancton-fondement-du-vivant-et-solution-pour-son-avenir-webc-645/register »}] https://kmeet.infomaniak.com/np4ni9tpg6ysjvphanoyfbsx
Conférence en ligne avec Vincent Doumeizel à propos du rôle déterminant que les algues pourraient jouer dans de nombreux domaines, dont entre autres l’alimentation, la décarbonation et la biodiverité
Crédit illustration Vincent Doumeizel
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