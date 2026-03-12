Algues sortie découverte suivie d’un atelier cuisine parking des camping-cars (parking en terre battue après le parking bitumé) à gauche en arrivant au phare de Chassiron via la route de Saint-Denis. Saint-Denis-d’Oléron

Algues sortie découverte suivie d’un atelier cuisine

parking des camping-cars (parking en terre battue après le parking bitumé) à gauche en arrivant au phare de Chassiron via la route de Saint-Denis. Le Phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

sortie uniquement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:45:00

fin : 2026-05-16 12:30:00

Date(s) :

2026-05-16

La sortie sur l’estran animée par Nathalie et Xavier, formés à la Breizh Algae School vous permettra de découvrir les algues et leur importance dans le microcosme Oléronais. Une fois l’intellect nourrit, vous irez vous régaler en cuisinant les algues.

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parking des camping-cars (parking en terre battue après le parking bitumé) à gauche en arrivant au phare de Chassiron via la route de Saint-Denis. Le Phare de Chassiron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 34 26 34 permacultureoleron@gmail.com

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English :

The foreshore excursion led by Nathalie and Xavier, trained at the Breizh Algae School, will enable you to discover seaweed and its importance in the Oleron microcosm. Once you’ve nourished your intellect, you’re off to feast on seaweed dishes.

L’événement Algues sortie découverte suivie d’un atelier cuisine Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes