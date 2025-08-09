Ali Baba et les 40 voleurs Spectacle de marionnettes Salle le Celtic Plougrescant
Salle le Celtic Bourg Plougrescant Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2025-08-09 20:30:00
fin : 2025-08-10 21:30:00
2025-08-09 2025-08-10
Embarquez sur notre tapis volant et envolez-vous au pays des 1001 nuits avec les délicates et merveilleuses marionnettes de la Cie L’Echeveau de Lune! .
Salle le Celtic Bourg Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 54 81 68
