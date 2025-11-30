Alice / Art Nova sur glace Valence

Alice / Art Nova sur glace Valence dimanche 30 novembre 2025.

Alice / Art Nova sur glace

Patinoire de Valence Valence Drôme

Tarif : 17 – 17 – 30 EUR

placement libre et carré or

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

La compagnie ART NOVA SUR GLACE présente sa nouvelle création ALICE

Entrez dans l’univers enchanteur de Lewis Caroll et suivez Alice à travers ses rêves les plus fantastiques!

Patinoire de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes hello@artnovasurglace.com

English :

The ART NOVA SUR GLACE company presents its new creation ALICE

Enter the enchanting world of Lewis Caroll and follow Alice through her most fantastic dreams!

German :

Das Ensemble ART NOVA SUR GLACE präsentiert seine neue Kreation ALICE

Betreten Sie die zauberhafte Welt von Lewis Caroll und folgen Sie Alice in ihre fantastischsten Träume!

Italiano :

La compagnia ART NOVA SUR GLACE presenta la sua nuova creazione ALICE

Entrate nell’incantevole mondo di Lewis Caroll e seguite Alice nei suoi sogni più fantastici!

Espanol :

La compañía ART NOVA SUR GLACE presenta su nueva creación ALICE

Adéntrese en el encantador mundo de Lewis Caroll y siga a Alicia a través de sus sueños más fantásticos

