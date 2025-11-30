Alice / Art Nova sur glace Valence
Alice / Art Nova sur glace Valence dimanche 30 novembre 2025.
Alice / Art Nova sur glace
Patinoire de Valence Valence Drôme
Tarif : 17 – 17 – 30 EUR
placement libre et carré or
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
La compagnie ART NOVA SUR GLACE présente sa nouvelle création ALICE
Entrez dans l’univers enchanteur de Lewis Caroll et suivez Alice à travers ses rêves les plus fantastiques!
.
Patinoire de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes hello@artnovasurglace.com
English :
The ART NOVA SUR GLACE company presents its new creation ALICE
Enter the enchanting world of Lewis Caroll and follow Alice through her most fantastic dreams!
German :
Das Ensemble ART NOVA SUR GLACE präsentiert seine neue Kreation ALICE
Betreten Sie die zauberhafte Welt von Lewis Caroll und folgen Sie Alice in ihre fantastischsten Träume!
Italiano :
La compagnia ART NOVA SUR GLACE presenta la sua nuova creazione ALICE
Entrate nell’incantevole mondo di Lewis Caroll e seguite Alice nei suoi sogni più fantastici!
Espanol :
La compañía ART NOVA SUR GLACE presenta su nueva creación ALICE
Adéntrese en el encantador mundo de Lewis Caroll y siga a Alicia a través de sus sueños más fantásticos
L’événement Alice / Art Nova sur glace Valence a été mis à jour le 2025-09-15 par Valence Romans Tourisme