Alice au pays des merveilles au théâtre Douze Théâtre Douze Paris samedi 18 octobre 2025.
Ce spectacle poétique et joyeux inspiré du célèbre
conte de Lewis Carroll nous permet d’entrer dans l’imagination
débordante de la jeune Alice. Un terrain de jeu idéal pour explorer le rêve, la fantaisie, l’humour, la tendresse, la magie… Alice au Pays des Merveilles s’adresse à tous les âges, des plus initiés aux curieux qui souhaitent découvrir la danse.
Un ballet pour toute la famille, poétique et joyeux. A partir de 5 ans.
Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h30 à 15h30
Le dimanche 19 octobre 2025
de 15h30 à 16h30
Le samedi 18 octobre 2025
de 20h30 à 21h30
Les 18 et 19 octobre :
TP 19 euros / TR 16 euros
Du 20 au 24 octobre :
TP 12 euros / TR 9 euros
Public enfants. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-18T23:30:00+02:00
fin : 2025-10-24T18:30:00+02:00
Date(s) : 2025-10-18T20:30:00+02:00_2025-10-18T21:30:00+02:00;2025-10-19T15:30:00+02:00_2025-10-19T16:30:00+02:00;2025-10-20T14:30:00+02:00_2025-10-20T15:30:00+02:00;2025-10-21T14:30:00+02:00_2025-10-21T15:30:00+02:00;2025-10-22T14:30:00+02:00_2025-10-22T15:30:00+02:00;2025-10-23T14:30:00+02:00_2025-10-23T15:30:00+02:00;2025-10-24T14:30:00+02:00_2025-10-24T15:30:00+02:00
Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris
http://www.theatredouze.fr/pages/ALICE-AU-PAYS-DES-MERVEILLES_spect-319.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis/ https://www.facebook.com/theatredouzeparis/