Alice au pays des merveilles au théâtre Douze Théâtre Douze Paris samedi 18 octobre 2025.

Ce spectacle poétique et joyeux inspiré du célèbre

conte de Lewis Carroll nous permet d’entrer dans l’imagination

débordante de la jeune Alice. Un terrain de jeu idéal pour explorer le rêve, la fantaisie, l’humour, la tendresse, la magie… Alice au Pays des Merveilles s’adresse à tous les âges, des plus initiés aux curieux qui souhaitent découvrir la danse.

Un ballet pour toute la famille, poétique et joyeux. A partir de 5 ans.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h30

Le dimanche 19 octobre 2025

de 15h30 à 16h30

Le samedi 18 octobre 2025

de 20h30 à 21h30

payant

Les 18 et 19 octobre :

TP 19 euros / TR 16 euros

Du 20 au 24 octobre :

TP 12 euros / TR 9 euros

Public enfants. A partir de 5 ans.

Théâtre Douze 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

http://www.theatredouze.fr/pages/ALICE-AU-PAYS-DES-MERVEILLES_spect-319.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis/ https://www.facebook.com/theatredouzeparis/