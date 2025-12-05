Alice au pays des merveilles Creil

Alice au pays des merveilles Creil vendredi 5 décembre 2025.

Alice au pays des merveilles

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 21 – 21 –

21

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05 20:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Spectacle | Musique et théâtre | 6 ans et +

The Amazing Keys­tone Big Band

Le Big Band vous emmène à la décou­verte des diffé­rents styles de jazz en les asso­ciant aux person­nages du célèbre conte de Lewis Carroll.

Dans le cadre de l’année Alice proposé par les médiathèques de Creil

Spectacle | Musique et théâtre | 6 ans et +

The Amazing Keys­tone Big Band

Swin­guez à la manière des thèmes virtuoses de Duke Elling­ton avec le Lapin Blanc, dandi­nez sur le jazz-funk de James Brown en tombant dans le terrier. Le Big Band vous emmène à la décou­verte des diffé­rents styles de jazz en les asso­ciant aux person­nages du célèbre conte de Lewis Carroll.

Sacré meilleur groupe de l’an­née aux Victoires du jazz en 2018, les dix-sept musi­ciens et deux comé­diens de The Amazing Keys­tone Big Band racontent à leur rythme cuivré et jazzy cette épopée qu’af­fec­tionne les enfants. Un concert parfait pour ouvrir les festi­vi­tés de fin d’an­née?!

Dans le cadre de l’année Alice proposée par les médiathèques de Creil, en collaboration avec le Conservatoire Nina Simone de Creil, l’Espace Henri Matisse, galerie et ateliers d’art et le musée Gallé-Juillet 21 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Music and theater | 6 years and up

The Amazing Keystone Big Band

The Big Band takes you on a voyage of discovery of different jazz styles, associating them with characters from Lewis Carroll’s famous tale.

As part of the Alice Year organized by Creil’s media libraries

German :

Aufführung | Musik und Theater | 6 Jahre und mehr

The Amazing Keystone Big Band

Die Big Band nimmt dich mit auf eine Entdeckungsreise durch die verschiedenen Stile des Jazz und verbindet sie mit den Figuren aus Lewis Carrolls berühmter Erzählung.

Im Rahmen des Alice-Jahres, das von den Mediatheken von Creil angeboten wird

Italiano :

Spettacolo | Musica e teatro | Dai 6 anni in su

La sorprendente Keystone Big Band

La Big Band vi accompagna in un viaggio alla scoperta di diversi stili di jazz, associandoli ai personaggi del famoso racconto di Lewis Carroll.

Nell’ambito dell’Anno di Alice organizzato dalle mediateche di Creil

Espanol :

Espectáculo | Música y teatro | A partir de 6 años

La asombrosa Keystone Big Band

La Big Band te lleva en un viaje de descubrimiento a través de diferentes estilos de jazz, asociándolos con personajes del famoso cuento de Lewis Carroll.

En el marco del Año Alice organizado por las mediatecas de Creil

L’événement Alice au pays des merveilles Creil a été mis à jour le 2025-07-20 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme