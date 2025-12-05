Alice au pays des merveilles Creil
Alice au pays des merveilles Creil vendredi 5 décembre 2025.
Alice au pays des merveilles
Allée Nelson Creil Oise
Tarif : 21 – 21 –
21
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05 20:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Le Big Band vous emmène à la découverte des différents styles de jazz en les associant aux personnages du célèbre conte de Lewis Carroll.
Spectacle | Musique et théâtre | 6 ans et +
The Amazing Keystone Big Band
Swinguez à la manière des thèmes virtuoses de Duke Ellington avec le Lapin Blanc, dandinez sur le jazz-funk de James Brown en tombant dans le terrier. Le Big Band vous emmène à la découverte des différents styles de jazz en les associant aux personnages du célèbre conte de Lewis Carroll.
Sacré meilleur groupe de l’année aux Victoires du jazz en 2018, les dix-sept musiciens et deux comédiens de The Amazing Keystone Big Band racontent à leur rythme cuivré et jazzy cette épopée qu’affectionne les enfants. Un concert parfait pour ouvrir les festivités de fin d’année?!
Dans le cadre de l’année Alice proposée par les médiathèques de Creil, en collaboration avec le Conservatoire Nina Simone de Creil, l’Espace Henri Matisse, galerie et ateliers d’art et le musée Gallé-Juillet 21 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Music and theater | 6 years and up
The Amazing Keystone Big Band
The Big Band takes you on a voyage of discovery of different jazz styles, associating them with characters from Lewis Carroll’s famous tale.
As part of the Alice Year organized by Creil’s media libraries
German :
Aufführung | Musik und Theater | 6 Jahre und mehr
The Amazing Keystone Big Band
Die Big Band nimmt dich mit auf eine Entdeckungsreise durch die verschiedenen Stile des Jazz und verbindet sie mit den Figuren aus Lewis Carrolls berühmter Erzählung.
Im Rahmen des Alice-Jahres, das von den Mediatheken von Creil angeboten wird
Italiano :
Spettacolo | Musica e teatro | Dai 6 anni in su
La sorprendente Keystone Big Band
La Big Band vi accompagna in un viaggio alla scoperta di diversi stili di jazz, associandoli ai personaggi del famoso racconto di Lewis Carroll.
Nell’ambito dell’Anno di Alice organizzato dalle mediateche di Creil
Espanol :
Espectáculo | Música y teatro | A partir de 6 años
La asombrosa Keystone Big Band
La Big Band te lleva en un viaje de descubrimiento a través de diferentes estilos de jazz, asociándolos con personajes del famoso cuento de Lewis Carroll.
En el marco del Año Alice organizado por las mediatecas de Creil
