Alice au pays des merveilles Théâtre de Jeanne Nantes

Alice au pays des merveilles Théâtre de Jeanne Nantes mardi 28 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 16:00 – 17:00

Gratuit : non 9 € moins de 12 ans / 11 € 9 € moins de 12 ans / 11 €Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 8

Conte théâtralisé et musical – pour jeune public de 3 à 8 ans Alors qu’Alice s’assoupit, un lapin parle tout en se pressant… Un lapin qui parle… Mais ça n’existe pas ! Curieuse de découvrir cet étrange personnage, Alice décide de suivre l’animal jusque dans son logis. Quant au lapin, toujours pressé, il s’en est allé en fermant la porte à clé. Alice se retrouve alors prisonnière sans trop savoir comment elle va poursuivre cette aventure… C’est avec une habile alternance de narration et d’action que les deux comédiennes vont transporter le jeune public dans un univers de poésie, d’humour, de chansons, de théâtre d’ombres et de masques, de marionnettes et de jeux de lumière, changeant de costumes et de décors pour émailler le récit. écrit par Marie-Laure Malric et Marie Simonmis en scène par Philippe Gouinavec Marie Simon et Camille Muzard Durée : 45 min. environ Représentations du 26 octobre au 2 novembre 2025

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/