Alice au Pays des Merveilles Troyes

Alice au Pays des Merveilles

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 14:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-21

Adaptation et Mise en scène Freddy VIAU

Musique Régis DELBROUCQ

avec Emma DARMON, Angélique FRIDBLATT, James GROGUELIN, Romain OGERAU et Freddy VIAU

Et la voix de Philippe NOIRET dans le rôle de Lewis CARROLL



Résumé

Alice, tirée de son ennuyeuse lecture par l’apparition d’un Lapin blanc très pressé, se retrouve précipitée dans un monde merveilleux. Elle y rencontrera la Chenille psychédélique, la Duchesse aux manières singulières et son Chat du Comte de Chester tout sourire, le Chapelier et le Chien Touffu… et bien sûr l’inévitable Reine de cœur entourée de toute sa cour.

Fruits des récits que Lewis CARROLL improvisait pour les sœurs LIDELL et en particulier la petite Alice, ALICE AU PAYS DES MERVEILLES est une invitation à plonger au cœur des rêveries enfantines et de leurs mystères. Publiées en 1865, les aventures d’Alice sont accessibles à tous les enfants, même les plus grands, et l’intemporalité, l’universalité et l’humour de cette œuvre demeurent résolument modernes



Extraits de presse

« La justesse des acteurs, l’ingéniosité de la mise en scène suffisent à faire la différence. Une adaptation d’une séduisante vigueur. » LE MONDE

« Toutes les scènes et les personnages extravagants se succèdent sur un rythme enlevé, jusqu’à l’anthologique partie de croquet. JOURNAL DU DIMANCHE

« Une excellente adaptation !! TELERAMA

« Entre le superbe jeu d’acteurs, les effets spéciaux et la voix de Philippe Noiret, décollage immédiat ! » A NOUS PARIS

« Des comédiens pétris d’énergie et de talent, des costumes superbes, un humour décapant… Un excellent spectacle à voir en famille, de 4 à 77 ans ! » LE PARISIEN

« Adapter cette histoire était un pari fou le voilà relevé avec bien du talent. » ZURBAN

« Du vrai théâtre pour enfants ! …De la recherche, de l’intelligence, de la sensibilité ! TATOUVU MAG

Réservation du 01-06-2025 au 04-09-2025 réservé aux adhérents saison 2025-2026 ; A partir du 04-09-2025 tout public .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 12 93 59 51 contact@theatrelequai.fr

