Alice au Pays du Père Noël Salle des fêtes de Bubertré Tourouvre au Perche

Alice au Pays du Père Noël

Salle des fêtes de Bubertré BUBERTRE Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Les Festivités des Hauts du Perche et la Communauté de Communes des Hauts du Perche vous proposent Un conte de Noël enchanteur, rempli de rires, de poésie et d’interactivité, qui ravira petits et grands du début à la fin.

Cette année, partez à la rencontre de Cornelius et Traine-Savatte, les inséparables aides du Père Noël.

Mais catastrophe… Le Père Noël est très en retard pour rassembler tous les jouets destinés aux enfants du monde !

Cornelius doit absolument trouver de l’aide… et c’est alors que surgit la célèbre ALICE, prête à embarquer tout le monde dans une aventure magique !

Entrée offert. Arrivez tôt et venez partager un moment inoubliable en famille !

La priorité des places ira aux enfants le nombre d’adultes par famille sera limité. .

Salle des fêtes de Bubertré BUBERTRE Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 83 57 02 comitedesfetesbubertre@gmail.com

English : Alice au Pays du Père Noël

L’événement Alice au Pays du Père Noël Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche