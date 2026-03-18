Alice au Pays Thionvillois la chasse aux oeufs du Lapin Blanc

31 Place Anne Grommerch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

4.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-08 15:30:00

fin : 2026-04-08 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Le Lapin Blanc est encore en retard… et en traversant le centre-ville de Thionville, il a semé les œufs de Pâques un peu partout ! Aux côtés d’Alice, partez pour un rallye ludique à travers les rues de la ville afin de retrouver les précieux œufs égarés. En observant bien les vitrines des commerçants et en répondant à quelques questions, les enfants devront aider Alice à sauver la fête de Pâques au Pays des Merveilles.Enfants

4.5 .

31 Place Anne Grommerch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 tourisme@thionville.net

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English :

The White Rabbit is late again? and as he makes his way through Thionville town center, he’s scattered Easter eggs all over the place! Join Alice on a fun-filled rally through the city streets to find the precious lost eggs. By observing shop windows and answering a few questions, children will have to help Alice save Easter in Wonderland.

L’événement Alice au Pays Thionvillois la chasse aux oeufs du Lapin Blanc Thionville a été mis à jour le 2026-03-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME