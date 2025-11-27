ALICE BIE DANS CHATTOLOGIE – COMEDIE DE METZ Metz

ALICE BIE DANS CHATTOLOGIE Début : 2026-02-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Chattologie est un spectacle ouvert à toustes. On y parle de règles, flux, et tampons. Et de ce qui s’y cache de très drôle et de pas drôle du tout. Il y a aussi quelques gros mots tels que chatte , bite et Darmanin . (Mais ta mère peut venir quand même) C’est d’utilité publique et c’est important. C’est important que plus personne n’ait honte de dire le mot règles. C’est important que plus personne n’ait honte d’avoir une tache de sang sur son pantalon. C’est important d’espérer qu’un jour, plus personne ne doive aller bosser le ventre en supplice et la culotte en zone de guerre. Chattologie existe pour essuyer nos larmes de rage, de rire, se donner de la force et apprendre des trucs. Ensemble. Ce spectacle n’est pas remboursé par la sécu mais il devrait. Les tampons aussi. Vous n’êtes pas d’accord ? Venez.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57