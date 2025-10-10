ALICE GUY CARTE BLANCHE PAR LUCIE MOUSSET Carcassonne

ALICE GUY CARTE BLANCHE PAR LUCIE MOUSSET Carcassonne vendredi 10 octobre 2025.

ALICE GUY CARTE BLANCHE PAR LUCIE MOUSSET

37 Rue Trivalle Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : 2025-10-10

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Je pense que les Lumières, avec l’Arroseur arrosé, sont les premiers metteurs en scène je ne revendique que le titre de première femme metteur en scène. Alice Guy

Alice Guy, première femme réalisatrice, est une figure pionnière du cinéma, ayant signé plus de 700 films entre 1896 et 1920. Inspirée par la première projection des Frères Lumière en 1895, elle obtient de Léon Gaumont la permission de réaliser des films en dehors de ses heures de travail. Elle révolutionne le cinéma en inventant des techniques fondamentales comme le gros plan, les ralentis, les flash-backs ou encore des effets spéciaux en surimpression. Son œuvre, souvent marquée par un féminisme affirmé, reste essentielle pour comprendre l’évolution du langage cinématographique et l’histoire du cinéma. Pourtant, son rôle capital est longtemps resté marginalisé, et sa reconnaissance est un acte de justice envers sa contribution exceptionnelle à cet art.

Séance scolaire à 14h30 (FAOL/E2C) sur inscription

.

37 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

« I think the Enlightenment, with L’Arroseur arrosé, were the first stage directors: I only claim the title of first woman director. » Alice Guy

Alice Guy, the first woman director, is a pioneering figure in cinema, having made over 700 films between 1896 and 1920. Inspired by the Lumière brothers’ first projection in 1895, she obtained permission from Léon Gaumont to make films outside her working hours. She revolutionized cinema, inventing fundamental techniques such as close-ups, slow motion, flashbacks and special effects. Her work, often marked by an assertive feminism, remains essential for understanding the evolution of film language and the history of cinema. Yet her vital role has long been marginalized, and her recognition is an act of justice for her exceptional contribution to the art.

School screening at 2:30 pm (FAOL/E2C) with registration

German :

« Ich denke, dass die Aufklärung mit dem Arroseur arrosé die ersten Regisseure waren: Ich beanspruche nur den Titel der ersten weiblichen Regisseurin für mich. » Alice Guy

Alice Guy, die erste weibliche Regisseurin, ist eine Pionierin des Kinos, die zwischen 1896 und 1920 über 700 Filme gedreht hat. Inspiriert durch die erste Filmvorführung der Brüder Lumière im Jahr 1895 erhielt sie von Léon Gaumont die Erlaubnis, außerhalb ihrer Arbeitszeit Filme zu drehen. Sie revolutionierte das Kino, indem sie grundlegende Techniken wie Nahaufnahmen, Zeitlupen, Rückblenden und überlagerte Spezialeffekte erfand. Ihr Werk, das oft von einem starken Feminismus geprägt ist, bleibt für das Verständnis der Entwicklung der Filmsprache und der Filmgeschichte von entscheidender Bedeutung. Die Anerkennung ist ein Akt der Gerechtigkeit gegenüber ihrem außergewöhnlichen Beitrag zur Kunst.

Schulvorführung um 14.30 Uhr (FAOL/E2C) mit Anmeldung

Italiano :

« Penso che gli illuministi, insieme a L’Arroseur arrosé, siano stati i primi registi teatrali: io posso solo affermare di essere la prima regista donna » Alice Guy

Alice Guy, la prima donna regista, è stata una figura pionieristica del cinema, realizzando oltre 700 film tra il 1896 e il 1920. Ispirata dalla prima proiezione dei fratelli Lumière nel 1895, ottenne da Léon Gaumont il permesso di girare film fuori dall’orario di lavoro. Rivoluziona il cinema inventando tecniche fondamentali come i primi piani, il rallentatore, i flashback e gli effetti speciali sovrapposti. Il suo lavoro, spesso caratterizzato da un femminismo assertivo, rimane essenziale per comprendere l’evoluzione del linguaggio cinematografico e la storia del cinema. Tuttavia, il suo ruolo vitale è stato a lungo emarginato e il suo riconoscimento è un atto di giustizia per il suo eccezionale contributo all’arte.

Proiezione per le scuole alle ore 14.30 (FAOL/E2C) con registrazione

Espanol :

« Creo que los ilustrados, junto con L’Arroseur arrosé, fueron los primeros directores de escena: yo sólo puedo reivindicar ser la primera mujer directora » Alice Guy

Alice Guy, la primera mujer directora, fue una figura pionera del cine, realizando más de 700 películas entre 1896 y 1920. Inspirada por la primera proyección de los hermanos Lumière en 1895, obtuvo permiso de Léon Gaumont para hacer películas fuera de su horario laboral. Revolucionó el cine inventando técnicas fundamentales como los primeros planos, la cámara lenta, los flashbacks y los efectos especiales superpuestos. Su obra, a menudo marcada por un feminismo reivindicativo, sigue siendo esencial para comprender la evolución del lenguaje cinematográfico y la historia del cine. Sin embargo, su papel vital ha sido marginado durante mucho tiempo, y su reconocimiento es un acto de justicia por su excepcional contribución al arte.

Proyección escolar a las 14.30 h (FAOL/E2C) con inscripción previa

