ALICE LOMBARD – ALICE LOMBARD DANS KARAOKE – COMEDIE TRIOMPHE St Etienne

ALICE LOMBARD – ALICE LOMBARD DANS KARAOKE Début : 2026-01-10 à 21:00. Tarif : – euros.

Alice vous le dira elle-même : elle en fait trop.Elle fait trop de blagues, elle parle trop fort, s’énerve trop vite, pleure tout le temps. Durant une heure, elle interroge et s’amuse de ses propres contradictions : pourquoi en faire trop quand on ne se sent pas assez ?Pourquoi juger les autres quand on veut se faire accepter ? Comment faire quand n’est pas une bonne féministe ? Comment devenir parent quand on a encore l’impression d’être un enfant ? Pourquoi monter sur scène quand on a peur du regard des autres ?Avec son énergie solaire, ses mimiques et son sens de la punchline, Alice Lombard vous présente un premier spectacle drôle, tendre et sincère.Artistes : Alice Lombard

COMEDIE TRIOMPHE 4 SQUARE VIOLETTE 42100 St Etienne 42