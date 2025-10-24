Alice Lombard dans Karaoké ! One-woman Show Atelier des Capucins Brest

Alice Lombard dans Karaoké ! One-woman Show

Atelier des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2026-02-07 21:00:00

fin : 2026-02-07 22:15:00

2026-02-07

Alice vous le dira elle-même elle en fait trop. Elle fait trop de blagues, elle parle trop fort, s’énerve trop vite, pleure tout le temps.

Durant une heure, elle interroge et s’amuse de ses propres contradictions pourquoi en faire trop quand on ne se sent pas assez ?

Pourquoi juger les autres quand on veut se faire accepter ?

Comment faire quand n’est pas une bonne féministe ?

Comment devenir parent quand on a encore l’impression d’être un enfant ?

Pourquoi monter sur scène quand on a peur du regard des autres ?

Avec son énergie solaire, ses mimiques et son sens de la punchline, Alice Lombard vous présente un premier spectacle drôle, tendre et sincère.

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

Atelier des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

