ALICE LOMBARD – LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse.

ALICE LOMBARD Début : 2026-03-06 à 20:30. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : ALICE LOMBARDe trop vite, pleure tout le temps.Durant une heure, elle interroge et s’amuse de ses propres contradictions : pourquoi en faire trop quand on ne se sent pas assez ?Pourquoi juger les autres quand on veut se faire accepter ? Comment faire quand n’est pas une bonne féministe ? Comment devenir parent quand on a encore l’impression d’être un enfant ? Pourquoi monter sur scène quand on a peur du regard des autres ? Avec son énergie solaire, ses mimiques et son sens de la punchline, Alice Lombard vous présente un premier spectacle drôle, tendre et sincère.

LA PETITE COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31000 Toulouse. 31