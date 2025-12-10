Alice Martinez La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement
Alice Martinez La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement vendredi 13 février 2026.
Alice Martinez
Vendredi 13 février 2026 à partir de 21h. La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 21:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Une soirée élégante, fraîche et joyeuse, comme un cabaret musical réinventé.
La pétillante Alice Martinez mêle à la fois dans ses compositions swing, charme, humour et présence scénique irrésistible. .
La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 54 23 05 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An elegant, fresh and joyful evening, like a musical cabaret reinvented.
L’événement Alice Martinez Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille