Alice Martinez La Caverne Jazz Marseille 10e Arrondissement

Alice Martinez

Vendredi 13 février 2026 à partir de 21h. La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-02-13 21:00:00
Une soirée élégante, fraîche et joyeuse, comme un cabaret musical réinventé.
La pétillante Alice Martinez mêle à la fois dans ses compositions swing, charme, humour et présence scénique irrésistible.   .

La Caverne Jazz 20 Bd Fifi-Turin Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 54 23 05 43 

English :

An elegant, fresh and joyful evening, like a musical cabaret reinvented.

L’événement Alice Martinez Marseille 10e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille