Alice(s)

2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 11:15:00

Date(s) :

2026-04-05

Pendant les vacances d’avril, découvrez le spectacle en déambulation Alice(s) au château du Plessis-Macé. Un spectacle drôle et loufoque, à voir à partir de 5 ans. .

2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr

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L’événement Alice(s) Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers