Alice’s wondercards / Les cartes merveilleuses d’Alice, Médiathèque de Fives, Lille

Alice’s wondercards / Les cartes merveilleuses d’Alice Samedi 4 avril, 14h30, 15h30, 16h30 Médiathèque de Fives Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T14:30:00+02:00 – 2026-04-04T15:15:00+02:00

Fin : 2026-04-04T16:30:00+02:00 – 2026-04-04T17:15:00+02:00

L’apprentissage de la gravure est, pour les enfants, un moyen de retrouver la tranquillité à travers la matière. Les ateliers d’initiation sont ouverts à tous niveaux, et permettront de créer sa carte merveilleuse d’Alice au pays des Merveilles à la médiathèque.

Médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12212/alice-s-wondercards-les-cartes-merveilleuses-d-alice »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 55 14 »}]

A l’occasion de la journée spéciale langue anglaise sur le thème d’Alice au pays des merveilles, l’artiste CAMka vous propose un atelier de gravure bilingue français-anglais.

BmL_2026