ALICIA LIGI – LA NOUVELLE SEINE Paris

ALICIA LIGI Début : 2025-12-18 à 19:30. Tarif : – euros.

ALICIA LIGIC’est une histoire de violence. L’histoire d’une fille qui rencontre le mauvais garçon.La bonne nouvelle d’en tout cela, c’est qu’elle va réussir à s’en sortir.La mauvaise c’est que le garçon , lui, va encore mieux s’en sortir. Il va briller.C’est l’histoire d’une Femme qui veut prendre la parole.C’est l’histoire d’une Femme face à un homme.C’est l’histoire d’une Femme face à un homme que les gens adorent. Mise en scène et création musicale: Kévin Bagot

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75