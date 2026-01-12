Alicoque Fête de l’Huile Nouvelle Maison des Huiles d’olive et Olives de France Nyons

Alicoque Fête de l’Huile Nouvelle

Maison des Huiles d’olive et Olives de France Maison de Pays Nyons Drôme

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

2026-01-31

Cette fête correspond à la fin de la récolte des olives et au moment où l’huile nouvelle commence à s’écouler des moulins. Cette dégustation gratuite se déroule le dimanche et est appelée Alicoque .

Maison des Huiles d’olive et Olives de France Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 10 l.flouret@nyons.com

English :

This festival corresponds to the end of the olive harvest and the moment when the new oil begins to flow from the mills. This free tasting takes place on Sunday and is called Alicoque .

