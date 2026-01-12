Alicoque Fête de l’Huile Nouvelle Maison des Huiles d’olive et Olives de France Nyons
Alicoque Fête de l’Huile Nouvelle Maison des Huiles d’olive et Olives de France Nyons samedi 31 janvier 2026.
Alicoque Fête de l’Huile Nouvelle
Maison des Huiles d’olive et Olives de France Maison de Pays Nyons Drôme
Début : 2026-01-31
fin : 2026-02-01
2026-01-31
Cette fête correspond à la fin de la récolte des olives et au moment où l’huile nouvelle commence à s’écouler des moulins. Cette dégustation gratuite se déroule le dimanche et est appelée Alicoque .
Maison des Huiles d’olive et Olives de France Maison de Pays Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 10 l.flouret@nyons.com
English :
This festival corresponds to the end of the olive harvest and the moment when the new oil begins to flow from the mills. This free tasting takes place on Sunday and is called Alicoque .
L’événement Alicoque Fête de l’Huile Nouvelle Nyons a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale