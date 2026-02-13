ALIEN SESSION, Le Bistrot de St So, Lille
ALIEN SESSION, Le Bistrot de St So, Lille samedi 7 mars 2026.
ALIEN SESSION 7 et 8 mars Le Bistrot de St So Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T21:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:00+01:00
Fin : 2026-03-08T00:00:00+01:00 – 2026-03-08T01:30:00+01:00
ALIEN SESSION IS BACK
Plus d’1 an de silence dans l’espace…
Alien session refait surface.
Rendez-vous le 7 mars.
Dans le lieu emblématique du Bistrot de St So.
Toujours la même mission : rassembler les peuples, faire vibrer les corps et ouvrir un portail sonore hors du temps.
7 mars • 21h – 2h
Le Bistrot de St So
17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille
️ Événement gratuit
Line-up (a-z) :
– GZ @clement29181 b2b YOSEMITE @yosemite_off
– JULIO @lucas.brizi
– LEDEV @ledev_ad
– LESGARCONSPLEURENT @lesgarconspleurent_
Préparez-vous à une traversée nocturne entre basses terriennes et ondes extraterrestres.
Retour aux sources, retour à l’énergie brute.
Credit by @tasnimesallam
Côté miam miam, le snack ShiiFooMii sera là pour vous caler avant le dancefloor : de 19h à 22h, street-food asiatique 100% maison — nems, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé… De quoi repartir avec le sourire et le ventre heureux.
Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur
17 Bd JB Lebas – Lille
Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille
À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.
