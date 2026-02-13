ALIEN SESSION, Le Bistrot de St So, Lille

ALIEN SESSION 7 et 8 mars Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

ALIEN SESSION IS BACK

Plus d’1 an de silence dans l’espace…

Alien session refait surface.

Rendez-vous le 7 mars.

Dans le lieu emblématique du Bistrot de St So.

Toujours la même mission : rassembler les peuples, faire vibrer les corps et ouvrir un portail sonore hors du temps.

7 mars • 21h – 2h

Le Bistrot de St So

17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille

️ Événement gratuit

Line-up (a-z) :

– GZ @clement29181 b2b YOSEMITE @yosemite_off

– JULIO @lucas.brizi

– LEDEV @ledev_ad

– LESGARCONSPLEURENT @lesgarconspleurent_

Préparez-vous à une traversée nocturne entre basses terriennes et ondes extraterrestres.

Retour aux sources, retour à l’énergie brute.

Credit by @tasnimesallam

Côté miam miam, le snack ShiiFooMii sera là pour vous caler avant le dancefloor : de 19h à 22h, street-food asiatique 100% maison — nems, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé… De quoi repartir avec le sourire et le ventre heureux.

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.

