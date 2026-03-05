Aliénor d’Aquitaine par M. Antoine FONT Salle des Fêtes Loudun

Aliénor d’Aquitaine par M. Antoine FONT

Salle des Fêtes 1 Rue Gambetta Loudun Vienne

Début : 2026-03-27

Aliénor d’Aquitaine domine, par sa personnalité hors du commun, le XIIème siècle.

Cette souveraine lucide et lettrée s’imposa vite comme une femme de pouvoir, outre-passant les attributions conférées aux femmes et occupa une place déterminante dans les relations entre la France et l’Angleterre.

Antoine Font nous exposera la période Dorée et Noire de cette femme qui a marqué l’histoire.

Les recettes de cette conférence seront en faveur d’une cause environnementale.

Réservation lionsclubdeloudun@gmail.com .

