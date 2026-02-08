Aliénor Yzambart : La P’tite Bête qui monte Théâtre 100 Noms Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-23 20:15 – 21:25

Gratuit : non 15 € à 27 € 15 € à 27 € Réservations :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

L’histoire commence là où les contes se terminent. « La P’tite bête qui monte » est un seule en scène écrit et interprété par Aliénor Yzambart qui raconte avec humour et émotion le combat d’un couple pour donner la vie. Céleste, une belle poule mouillée, et Adrien, son mec charmant, désirent un enfant, mais une endométriose sévère en décide autrement. Embarquez avec Céleste, anti-héroïne par excellence, dans sa bataille contre la réalité implacable de l’infertilité. Une épopée bouleversante où l’intimité malmenée, l’absurdité des situations et les personnages rencontrés sont dépeints de manière décalée et inattendue.Un texte fort et un jeu puissant qui parviennent à traiter un sujet intime et délicat avec une sincérité, une fantaisie et un humour salvateurs. Durée : 1h10

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

