ALIENS VS SURVIVORZ · BAL#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande
ALIENS VS SURVIVORZ · BAL#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande mercredi 29 avril 2026.
ALIENS VS SURVIVORZ · BAL#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Mercredi 29 avril, 15h30, 17h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit sur inscription: sur le site de l’Aire Libre ou à emmanuel.thual@st-jacques.fr
Jeu immersif librement inspiré du loup-garou, embarquez à bord du vaisseau SJ Express perdu dans les étoiles !
Durée : 50 min
Dès 12 ans
Profitez d’un jeu grandeur nature et embarquez à bord du vaisseau SJ Express, perdu dans les étoiles. Tentez de démasquer les créatures capables d’imiter les humain.es – Aliens et Métamorphes. Au fil des cycles, la tension grimpe…
Jeu créé en lien avec la Ville de St-Jacques de la Lande
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-29T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-29T18:30:00.000+02:00
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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/672560-aliens-vs-survivors-bal-3
Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine
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