Aliette Boyer, Dans la rivière, peut-être

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-01 2026-09-01

Entre rivières et légendes, Aliette Boyer explore la vie au bord de l’eau à travers céramiques, dessins et textes poétiques, donnant voix à la flore, à la faune et aux histoires enchantées de la Sarthe.

En partenariat avec l’École supérieure d’art et de design TALM Le Mans

Aliette Boyer partage dans cette exposition ses cheminements au bord de l’eau,

rivières et marais de la Sarthe, à la rencontre de la flore et de la faune qui en peuplent

les berges. L’artiste rassemble ici ses recherches sur le terrain, convoque des souvenirs

d’enfance ainsi que des contes et légendes, qui, depuis le Moyen Âge, attribuent aux

amphibiens des pouvoirs enchanteurs ou maléfiques. L’exposition rassemble ainsi

une trentaine de pièces en céramique, des coquillages gravés, des dessins, des

broderies, accompagnés d’une série de textes poétiques.

Diplômée en 2024 du Master Art en géo-matériaux (Magma), Aliette Boyer restitue avec cette exposition le travail mené en 2025 dans le cadre des Affluentes, dispositif de résidences destinées aux jeunes diplômés de l’École supérieure d’art et de design TALM et visant à accompagner leur professionnalisation.

L’ESAD TALM (Tours, Angers, Le Mans) est un établissement d’enseignement supérieur

artistique public. .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

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English :

Between rivers and legends, Aliette Boyer explores life by the water through ceramics, drawings and poetic texts, giving voice to the flora, fauna and enchanted stories of the Sarthe.

L’événement Aliette Boyer, Dans la rivière, peut-être Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Vallée de la Sarthe