Aligot et Concert
Villefranche-de-Panat Aveyron
19h30 Salle des Fêtes. Soirée Aligot et Concert avec VELVET organisée par le BC des Lacs et l’ECL. Plateau repas Salade Tomates Pâté, Aligot Saucisse, Tarte aux Pommes. 16€ adulte, 10€ enfant jusqu’à 10 ans. Résa 06 37 07 08 56 ou 06 71 66 60 75.
Limité à 200 places .
English :
7:30pm Salle des Fêtes. Aligot and Concert evening with VELVET organized by BC des Lacs and ECL. Salad and tomato platter, Aligot sausage, apple pie. 16? adults, 10? children under 10. Bookings 06 37 07 08 56 or 06 71 66 60 75.
German :
19.30 Uhr Salle des Fêtes. Aligot-Abend und Konzert mit VELVET, organisiert vom BC des Lacs und der ECL. Mahlzeitplatte Salat Tomate Pastete, Aligot Wurst, Apfelkuchen. 16? Erwachsene, 10? Kinder bis 10 Jahre. Resa 06 37 07 08 56 oder 06 71 66 60 75.
Italiano :
19.30 Salle des Fêtes. Serata Aligot e concerto con i VELVET organizzata dalla BC des Lacs e dall’ECL. Piatto unico: insalata di pomodori, paté, salsiccia di Aligot, torta di mele. 16? adulti, 10? bambini sotto i 10 anni. Prenotazioni 06 37 07 08 56 o 06 71 66 60 75.
Espanol :
19.30 h Sala de Fiestas. Velada de Aligot y concierto con VELVET organizada por la BC des Lacs y la ECL. Plato: ensalada de tomate, paté, salchicha de Aligot, tarta de manzana. 16? adultos, 10? niños menores de 10 años. Reservas 06 37 07 08 56 o 06 71 66 60 75.
