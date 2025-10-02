Aliment’actions. Mon enfant refuse de manger, quand s’inquiéter? Jaligny-sur-Besbre
Aliment’actions. Mon enfant refuse de manger, quand s’inquiéter? Jaligny-sur-Besbre jeudi 2 octobre 2025.
Aliment’actions. Mon enfant refuse de manger, quand s’inquiéter?
Jaligny-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 18:30:00
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Avec Aurélie Oriot, psychothérapeute
.
Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 70 74 csrjaligny-neuilly@orange.fr
English :
With Aurélie Oriot, psychotherapist
German :
Mit Aurélie Oriot, Psychotherapeutin
Italiano :
Con Aurélie Oriot, psicoterapeuta
Espanol :
Con Aurélie Oriot, psicoterapeuta
L’événement Aliment’actions. Mon enfant refuse de manger, quand s’inquiéter? Jaligny-sur-Besbre a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire