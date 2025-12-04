Alimentation du jeune enfant Salle du tribunal Vic-sur-Seille

Alimentation du jeune enfant Jeudi 4 décembre, 09h30 Salle du tribunal Moselle

Gratuit sur inscription

Début : 2025-12-04T09:30:00 – 2025-12-04T11:00:00

Fin : 2025-12-04T09:30:00 – 2025-12-04T11:00:00

Salle du tribunal Place du Palais – Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est

Venez vous informer, poser vos questions à l’atelier sur l’alimentation du jeune enfant avec notre intervenante MAURER Christelle.