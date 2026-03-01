Alimentation locale et démocratie alimentaire Hall Rennes

Alimentation locale et démocratie alimentaire Hall Rennes Samedi 28 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Comment reprendre du pouvoir sur nos systèmes alimentaires (production, transformation, distribution et élimination) ?

À travers échanges, ressources et fresque participative, explorons collectivement nos habitudes, frustrations et désirs autour de nos futurs alimentaires.      
_« Nous sommes quatre volontaires en service civique : **Louann** et **Honoré** au sein de l’association **Xylm**, **Lanig** et **Alix** aux **Cols Verts Rennes**. Ensemble, nous menons un projet commun autour des transitions écologiques et solidaires »._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-28T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-28T18:00:00.000+01:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


