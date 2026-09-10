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AGENDA · Villaines-la-Gonais

Alimentation si en on parlait, dépistage auditif et test de la vue Villaines-la-Gonais

mercredi 14 octobre 2026 · Villaines-la-Gonais

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
salle polyvalente, 1 route de St-Maixent
Ville
72400 Villaines-la-Gonais
Département
Sarthe
Tarif

Villaines-la-Gonais

Alimentation si en on parlait, dépistage auditif et test de la vue

salle polyvalente, 1 route de St-Maixent Villaines-la-Gonais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:00:00
fin : 2026-10-14 13:00:00

Date(s) :
2026-10-14

Actions de prévention par La Région à vos soins
Echange et recommandations avec un/une diététicienne sur l’alimentation et le mode de vie   .

salle polyvalente, 1 route de St-Maixent Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 79 95  contact@laregionavossoins.fr

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English :

L’événement Alimentation si en on parlait, dépistage auditif et test de la vue Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-09-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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