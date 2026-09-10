Alimentation si en on parlait, dépistage auditif et test de la vue Villaines-la-Gonais
mercredi 14 octobre 2026 · Villaines-la-Gonais
Informations pratiques
Villaines-la-Gonais
Alimentation si en on parlait, dépistage auditif et test de la vue
salle polyvalente, 1 route de St-Maixent Villaines-la-Gonais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 10:00:00
fin : 2026-10-14 13:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Actions de prévention par La Région à vos soins
Echange et recommandations avec un/une diététicienne sur l’alimentation et le mode de vie .
salle polyvalente, 1 route de St-Maixent Villaines-la-Gonais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 79 95 contact@laregionavossoins.fr
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English :
L’événement Alimentation si en on parlait, dépistage auditif et test de la vue Villaines-la-Gonais a été mis à jour le 2026-09-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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