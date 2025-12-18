Alimentation sociale et solidaire Quels modèles à Marseille ? La Marmite Joyeuse Marseille 1er Arrondissement
Alimentation sociale et solidaire Quels modèles à Marseille ? La Marmite Joyeuse Marseille 1er Arrondissement mardi 13 janvier 2026.
Alimentation sociale et solidaire Quels modèles à Marseille ?
Mardi 13 janvier 2026 de 18h45 à 22h30. La Marmite Joyeuse 33 bd National Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 18:45:00
fin : 2026-01-13 22:30:00
Date(s) :
2026-01-13
À Marseille, l’alimentation sociale et solidaire est essentielle car elle répond à la précarité alimentaire, renforce la solidarité de quartier et garantit l’accès à une alimentation digne et de qualité.
Alimentation sociale et solidaire Quels modèles à Marseille ?
À Marseille, l’alimentation sociale et solidaire est essentielle car elle répond à la précarité alimentaire, renforce la solidarité de quartier et garantit l’accès à une alimentation digne et de qualité. Elle soutient les circuits courts, les producteurs locaux et crée des lieux de lien social. Rejoignez-nous pour découvrir des initiatives qui font bouger les choses !
Places limitées ! Inscription à unpretexte.marseille@gmail.com en précisant la date de l’événement et le nombre d’inscriptions.
Une restauration sera disponible de 19h à 20h afin de se rencontrer discuter et boire un verre avant le début des interventions à 20h, jusqu’à 22h30.
Les intervenants.es de la soirée
– Monique LEROUET Secours Populaire 13 La solidarité alimentaire, levier d’émancipation des personnes en situation de pauvreté-précarité
– Séverine FRISON, Manon LALLIOT et Giorgia TRASCIANI COMAC L’émergence de la Collective Marseillaise de l’Alimentation et des Communs (COMAC)
– Philippe VENANCE ANDES ANDES Nourrir la Solidarité
– Driss SADOUN Les Paniers Marseillais L’AMAP = un partenariat social et solidaire
– Emmanuelle VIDAL-NAQUET et Xavier LINARES La Marmite Joyeuse La marmite joyeuse une stratégie singulière pour que la restauration soit solidaire
Il n’y a plus qu’à vous trouver un prétexte pour nous rejoindre ! .
La Marmite Joyeuse 33 bd National Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In Marseilles, social and solidarity food is essential because it responds to food insecurity, reinforces neighborhood solidarity and guarantees access to decent, quality food.
L’événement Alimentation sociale et solidaire Quels modèles à Marseille ? Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille