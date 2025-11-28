Alimenterre, soirées sur la transmission en agriculture SICAFOME Moulins-Engilbert

Alimenterre, soirées sur la transmission en agriculture

SICAFOME 29 Route de Châtillon Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Projection du film Transmettre dans le cadre de Alimenterre à la Sicafome. C’est un festival de films documentaires qui amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde.

Organisé par l’équipe locale de la Coopérative des Savoirs, la projection sera suivi d’un échange et d’un pot. .

SICAFOME 29 Route de Châtillon Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 67 07 15 contact@cooperativedessavoirs.org

English :

German : Alimenterre, soirées sur la transmission en agriculture

Italiano :

Espanol :

L’événement Alimenterre, soirées sur la transmission en agriculture Moulins-Engilbert a été mis à jour le 2025-11-21 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)