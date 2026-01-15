Aliments ultra-transformes : la face cachee de nos assiettes HEC Alumni Paris Mardi 20 janvier, 13h30 sur YouTube

Aliments ultra-transformes : la face cachee de nos assiettes par HEC Alumni

L’Inserm convie les membres d’HEC Santé à sa prochaine webconférence qui se tiendra mardi 20 janvier 2026, de 13h30 à 14h00, sur le thème

ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMES : LA FACE CACHEE DE NOS ASSIETTES

« Ils sont partout : plats préparés, snacks, boissons, céréales… Les aliments ultra-transformés font désormais partie de notre quotidien. Mais que contiennent-ils réellement ? Quels sont leurs effets sur notre santé, notre microbiote et le risque de maladies chroniques ? Des experts de la recherche et de la santé publique décryptent les enjeux scientifiques, nutritionnels et sociétaux liés à la consommation d’aliments ultra-transformés. Un éclairage indispensable pour mieux comprendre ce que nous mettons dans nos assiettes. »

avec :

Mathilde Touvier, épidémiologiste en nutrition à l’Inserm

Benoît Chassaing, spécialiste du microbiote intestinal (Inserm / Institut Pasteur)

Jean-Michel Oppert, chef du service Nutrition, hôpital Pitié-Salpétrière AP-HP

Olivier Andrault, chargé de mission alimentation et agriculture, UFC-Que Choisir.

Pour participer, veuillez vous référer aux modalités qui seront communiquées très bientôt.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-20T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-20T14:00:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/aliments-ultra-transformes-la-face-cachee-de-nos-assiettes/2026/01/15/13316

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

