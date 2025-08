Aline Algudo chante Ella Fitzgerald Ussel

Aline Algudo chante Ella Fitzgerald Ussel jeudi 7 août 2025.

Aline Algudo chante Ella Fitzgerald

Amphithéâtre d’Ussel Ussel Lot

Début : 2025-08-07 20:30:00

Venez profiter d’un concert de jazz dans le cadre naturel du théâtre de verdure d’Ussel.

L’occasion, pour tous, de profiter d’un concert en plein air.

Aline Algudo est connue en France et à l’international pour ses interprétations du grand répertoire de la chanson Française (Edith Piaf, Barbara…).

Le spectacle Aline Algudo chante Ella Fitzgerald , à la fois revisité et dans l’esprit de l’époque offre au public une caresse musicale d’un swing chanté, chaud et inventif où l’on a rendez vous avec la magie de la voix…

Pour réaliser ce projet exceptionnel, Aline s’est entourée d’un trio non moins exceptionnel !

Un joli coup du destin a réuni ces trois musiciens professionnels, qui vont conjuguer leur talent et leur expérience au service de ces sublimes mélodies…

Les subtils arrangements de Marc Hévéa, taillés sur mesure, ont donné naissance à ce spectacle, lors duquel son piano nous enchante de ses harmonies « cousues main » mais aussi de quelques fulgurances dont il a le secret.

Avec ses « walkings » magiques et le son envoûtant de sa contrebasse,

Jean Luc Mirault fait battre à merveille le cœur de cette musique… et le nôtre avec !

La batterie de Michel Geronimo,n’a plus qu’à faire swinguer tout ça!

À la fois sobre et généreuse, elle invite délicatement à prendre le train de son irrésistible pulsation….

Aline Algudo chant

Marc Hévea piano et arrangements

Jean-Luc Mirault Contrebasse

Michel Géronimo Batterie

Buvette à partir de 19h30 .

Amphithéâtre d’Ussel Ussel 46240 Lot Occitanie

English :

Come and enjoy a jazz concert in the natural setting of Ussel’s Théâtre de Verdure.

An opportunity for everyone to enjoy an open-air concert.

Come and enjoy a jazz concert-show in the natural setting of Ussel’s Théâtre de Verdure.

An opportunity for all to enjoy an evening of music in the open air.

Aline Algudo is known throughout France and internationally for her interpretations of the great French chanson repertoire (Edith Piaf, Barbara…).

The show « Aline Algudo chante Ella Fitzgerald », both revisited and in the spirit of the times, offers the audience a musical caress of warm, inventive sung swing, where the magic of the voice awaits…

To realize this exceptional project, Aline has surrounded herself with an equally exceptional trio!

A stroke of fate has brought together these three professional musicians, who will combine their talent and experience in the service of these sublime melodies…

Marc Hévéa’s subtle, tailor-made arrangements have given birth to this show, in which his piano enchants us with its « hand-sewn » harmonies, as well as with a few of his secret fulgurances.

With his magical « walkings » and the bewitching sound of his double bass,

Jean Luc Mirault makes the heart of this music beat wonderfully… and ours too!

Michel Geronimo’s drums are just the thing to make it all swing!

At once sober and generous, it delicately invites us to take the train of its irresistible pulse….

German :

Genießen Sie ein Jazz-Konzert in der natürlichen Umgebung des Théâtre de Verdure in Ussel.

Die Gelegenheit für alle, ein Konzert unter freiem Himmel zu genießen.

Genießen Sie ein Jazz-Konzert in der natürlichen Umgebung des Théâtre de Verdure von Ussel.

Die Gelegenheit für alle, einen Abend mit Musik und unter freiem Himmel zu genießen.

Aline Algudo ist in Frankreich und international für ihre Interpretationen des großen Repertoires des französischen Chansons (Edith Piaf, Barbara…) bekannt.

Die Show « Aline Algudo chante Ella Fitzgerald », die gleichzeitig überarbeitet und im Geist der Epoche gehalten wurde, bietet dem Publikum eine musikalische Liebkosung eines gesungenen, warmen und erfinderischen Swings, bei dem man ein Rendezvous mit der Magie der Stimme hat…

Um dieses außergewöhnliche Projekt zu verwirklichen, hat sich Aline mit einem nicht minder außergewöhnlichen Trio umgeben!

Eine schöne Fügung des Schicksals hat diese drei Berufsmusiker zusammengeführt, die ihr Talent und ihre Erfahrung im Dienste dieser erhabenen Melodien vereinen werden…

Die subtilen, maßgeschneiderten Arrangements von Marc Hévéa haben diese Show entstehen lassen, bei der uns sein Klavier mit seinen « handgenähten » Harmonien verzaubert, aber auch mit einigen fulminanten Einfällen, deren Geheimnis er kennt.

Mit seinen magischen « Walkings » und dem betörenden Klang seines Kontrabasses,

Jean Luc Mirault lässt das Herz dieser Musik höher schlagen… und unseres gleich mit!

Das Schlagzeug von Michel Geronimo muss das Ganze nur noch zum Swingen bringen!

Es ist gleichzeitig schlicht und großzügig und lädt sanft dazu ein, auf den Zug seines unwiderstehlichen Pulses aufzuspringen….

Italiano :

Venite a godervi un concerto jazz nella cornice naturale del Théâtre de Verdure di Ussel.

Un’occasione per tutti di godere di un concerto all’aperto.

Venite a godervi un concerto jazz nella cornice naturale del Théâtre de Verdure di Ussel.

Un’occasione per tutti di godere di una serata di musica all’aria aperta.

Aline Algudo è conosciuta in Francia e a livello internazionale per le sue interpretazioni del grande repertorio della chanson francese (Edith Piaf, Barbara…).

Lo spettacolo « Aline Algudo chante Ella Fitzgerald », rivisitato e nello spirito dei tempi, offre al pubblico una carezza musicale di swing cantato, caldo e inventivo, un appuntamento con la magia della voce…

Per portare a compimento questo progetto eccezionale, Aline si è circondata di un trio altrettanto eccezionale!

Un colpo di fortuna ha portato questi tre musicisti professionisti a unire il loro talento e la loro esperienza al servizio di queste sublimi melodie…

Gli arrangiamenti sottili e su misura di Marc Hévéa hanno dato vita a questo spettacolo, in cui il suo pianoforte ci incanta con le sue armonie cucite a mano e con alcuni dei suoi segreti lampi di genialità.

Con le sue magiche camminate e il suono ammaliante del suo contrabbasso,

Jean Luc Mirault fa battere meravigliosamente il cuore di questa musica… e anche il nostro!

La batteria di Michel Geronimo non può che far oscillare il tutto!

Sobria e generosa al tempo stesso, invita dolcemente a prendere il treno della sua irresistibile pulsazione….

Espanol :

Venga a disfrutar de un concierto de jazz en el marco natural del Théâtre de Verdure de Ussel.

Una oportunidad para todos de disfrutar de un concierto al aire libre.

Venga a disfrutar de un concierto de jazz en el marco natural del Théâtre de Verdure de Ussel.

Una oportunidad para todos de disfrutar de una velada musical al aire libre.

Aline Algudo es conocida en toda Francia y a nivel internacional por sus interpretaciones del gran repertorio de la chanson francesa (Edith Piaf, Barbara…).

El espectáculo « Aline Algudo chante Ella Fitzgerald », revisitado y en el espíritu de la época, ofrece al público una caricia musical de swing cantado, cálido e inventivo, donde la magia de la voz cobra vida…

Para llevar a buen puerto este proyecto excepcional, Aline se ha rodeado de un trío igualmente excepcional

Un golpe de suerte ha reunido a estos tres músicos profesionales para combinar su talento y experiencia al servicio de estas melodías sublimes…

Los arreglos sutiles y a medida de Marc Hévéa han dado vida a este espectáculo, en el que su piano nos encanta con sus armonías cosidas a mano, así como con algunos de sus secretos destellos de brillantez.

Con sus andares mágicos y el sonido hechizante de su contrabajo,

Jean Luc Mirault hace latir maravillosamente el corazón de esta música… ¡y también el nuestro!

La batería de Michel Geronimo no puede dejar de vibrar

A la vez sobria y generosa, invita suavemente a subirse al tren de su irresistible pulso….

