Aline & Cie, DIKTAT Le revers de la médaille La Passerelle salle de spectacle des Vallées du Clain Nouaillé-Maupertuis Jeudi 26 mars, 20h30 15€ ou 10€ réduit (-25 ans, chercheurs d’emploi, familles nombreuses).

Seul en scène théâtre. Le comédien Igor Potoczny se livre, non sans humour, sur l’ambivalence de sa relation au sport, jongle avec sa passion et convoque nos souvenirs…

Depuis qu’il est gamin, Igor aime le **sport**. Sa passion, il la vit avec ses copains de quartier. Plus tard, il voit la politique s’en mêler, instrumentaliser les joueurs, les joueuses ou les événements sportifs. Le comédien se livre alors, non sans humour, sur l’ambivalence de sa relation au sport, jongle avec sa passion et convoque nos souvenirs, nous emmène au stade Azteca à Mexico, dans la cité HLM où il a grandi, à Berlin en 36 ou à Montréal en 76. « _Smith, Carlos, Comăneci : ces figures du sport ont résisté aux diktats. Souvent, je me demande ce que j’aurais fait à leur place_ ». Idée originale et jeu **Igor Potoczny**, **Aline & compagnie**.

Théâtre, Seul en scène. Dès 13 ans. Durée 1h. Une programmation Communauté de communes des Vallées du Clain (services culture et sport) en amont de la semaine olympique 2026 et diffusée en partenariat avec l’association L’Arantelle.

Billetterie en ligne [vostickets.net/LA_PASSERELLE](https://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE) ou sur place 1h avant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T21:30:00.000+01:00

1

https://www.vostickets.net/LA_PASSERELLE

La Passerelle salle de spectacle des Vallées du Clain 1 rue du stade 86340-Maupertuis Nouaillé-Maupertuis 86340 Vienne



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

