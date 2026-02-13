Aline Piboule, Théâtre de Cornouaille, Quimper

Aline Piboule, Théâtre de Cornouaille, Quimper dimanche 8 mars 2026.

Aline Piboule Dimanche 8 mars, 17h00 Théâtre de Cornouaille Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-08T17:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:30:00+01:00
Fin : 2026-03-08T17:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:30:00+01:00

La nuit se joue au piano
À la tombée du jour, Aline Piboule nous convie à une traversée poétique en clair-obscur. De Fauré à Chopin, de Mel Bonis à Szymanowski, en passant par Debussy et Bach, la musicienne explore les mystères de la nuit et les sortilèges du piano. Nocturnes, préludes et études dessinent un paysage sensible et changeant.

Johannes Sebastian Bach (1685-1750), Frédéric Chopin (1810-1849), Karol Szymanowski (1882-1937), Mel Bonis (1858-1937), Claude Debussy (1862-1918), Gabriel Fauré (1845-1924)

https://www.facebook.com/events/4221738634817222/

Théâtre de Cornouaille Théâtre de Cornouaille Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/4221738634817222/ »}] https://www.facebook.com/events/4221738634817222/ CORNOUAILLE
La nuit se joue au piano