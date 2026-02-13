Aline Piboule, Théâtre de Cornouaille, Quimper

Aline Piboule Dimanche 8 mars, 17h00 Théâtre de Cornouaille Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T17:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T17:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:30:00+01:00

La nuit se joue au piano

À la tombée du jour, Aline Piboule nous convie à une traversée poétique en clair-obscur. De Fauré à Chopin, de Mel Bonis à Szymanowski, en passant par Debussy et Bach, la musicienne explore les mystères de la nuit et les sortilèges du piano. Nocturnes, préludes et études dessinent un paysage sensible et changeant.

—

Johannes Sebastian Bach (1685-1750), Frédéric Chopin (1810-1849), Karol Szymanowski (1882-1937), Mel Bonis (1858-1937), Claude Debussy (1862-1918), Gabriel Fauré (1845-1924)

https://www.facebook.com/events/4221738634817222/

Théâtre de Cornouaille Théâtre de Cornouaille Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/4221738634817222/ »}] https://www.facebook.com/events/4221738634817222/ CORNOUAILLE

La nuit se joue au piano