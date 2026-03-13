Alinéa-Rose au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris

Du 13 au 22 mars 2026

Vendredi et samedi à 20h – Samedi et dimanche à 15h

A partir de 12 ans – Durée : 1h30

ALINEA-ROSE

Une comédie virevoltante

Pour se reconstruire, Rose achète un appartement en face du Jardin du

Luxembourg pour une bouchée de pain. Sa vie va enfin pouvoir commencer !

Un soir, alors qu’elle rentre chez elle, un vieil homme l’accueille en

robe de chambre. « Bienvenue chez vous ! » dit-il. Il a en réalité été

vendu avec l’appartement – alinéa 17 du contrat de vente – qu’elle avait visiblement omis de lire…

Ce coup du sort intergénérationnel plonge la jeune femme dans ses derniers retranchements. Et si ce n’était pas un hasard ? Alinéa-Rose est une pièce aux rebondissements multiples, méchamment drôle, moderne et élégante.

Du vendredi 13 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026 :

samedi, dimanche

de 15h00 à 16h30

vendredi, samedi

de 20h00 à 21h30

payant

De 16 à 19 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Théâtre Douze 6, avenue Maurice Ravel 75012 Paris

http://www.theatredouze.fr/pages/ALINEA-ROSE_spect-337.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis



