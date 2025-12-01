Alinka, Malinka et le grand méchant Torbawa Hôpital Bretonneau Paris

Alinka, Malinka et le grand méchant Torbawa Hôpital Bretonneau Paris vendredi 12 décembre 2025.

Ses terres étaient couvertes de forêts encantées. Des rivières qui changeaient de couleur y coulaient joyeusement.

Conte musical



Il était une fois au fond du ciel bleu dans un monde lointain, un tout petit pays en forme de lion. I était traversé par des montagnes magiques.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-12T20:30:00+01:00

fin : 2025-12-12T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-12T19:30:00+02:00_2025-12-12T20:30:00+02:00

Hôpital Bretonneau 23 rue Joseph de Maistre 75018 Salle de spectacleParis