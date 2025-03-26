ALISON WHEELER – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

ALISON WHEELER Début : 2025-12-18 à 20:00. Tarif : – euros.

MK10 PRODUCTION PRÉSENTE : ALISON WHEELERSon impertinence et sa singularité ont fait le sel de ses passages sur Canal , France Inter et Quotidien. Aujourd’hui Alison Wheeler monte sur scène pour la première fois.Ce spectacle est l’occasion de la découvrir de façon plus intime, elle se livre avec un brin de folie et n’hésite pas à offrir ses paradoxes faits des sujets de l’époque, il n’est pas impossible qu’ils résonnent en vous.Accompagnée de sketchs inédits projetés sur grand écran et d’improbables joyeuses chansons, Alison Wheeler a déjà séduit près de 100 000 spectateurs à travers toute la France.

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76