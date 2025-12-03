Alison Wheeler Le Forum Le Mans

Alison Wheeler

Le Forum Centre des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 35 – 35 – 45 EUR

Début : 2025-12-03 20:30:00

Alison Wheeler de retour au Mans !!!

Son impertinence et sa singularité ont fait le sel de ses passages sur Canal +, France Inter et Quotidien. Aujourd’hui Alison Wheeler monte sur scène pour la première fois.

Ce spectacle est l’occasion de la découvrir de façon plus intime, elle se livre avec un brin de folie et n’hésite pas à offrir ses paradoxes faits des sujets de l’époque, il n’est pas impossible qu’ils résonnent en vous.

Accompagnée de sketchs inédits projetés sur grand écran et d’improbables joyeuses chansons, Alison Wheeler a déjà séduit près de 100 000 spectateurs à travers toute la France.

Placement assis numéroté.

RDV le mercredi 3 décembre 2025 à 20h, au Forum. .

