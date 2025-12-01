Alison Wheeler Le K Reims

Alison Wheeler

Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne

Tarif : 35 – 35 – 45 EUR

Début : 2025-12-12 20:00:00

2025-12-12

Tout public

One woman show

Son impertinence et sa singularité ont fait le sel de ses passages sur Canal +, France Inter et Quotidien. Aujourd’hui Alison Wheeler monte sur scène pour la première fois.

Ce spectacle est l’occasion de la découvrir de façon plus intime, elle se livre avec un brin de folie et n’hésite pas à offrir ses paradoxes faits des sujets de l’époque, il n’est pas impossible qu’ils résonnent en vous.

Accompagnée de sketchs inédits projetés sur grand écran et d’improbables joyeuses chansons, Alison Wheeler a déjà séduit près de 100 000 spectateurs à travers toute la France.

Mise en scène Xavier Maingon & Alison Wheeler

Ecrit par Alison Wheeler en collaboration avec Gani Ujkaj et Clément Charton .

Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est billetterie@dhmanagement.fr

