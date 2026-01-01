Alissa Wenz aux Oiseaux de Passage Ferme paysanne les oiseaux de passage Genouillé

Alissa Wenz aux Oiseaux de Passage

Ferme paysanne les oiseaux de passage 11 rue des Frênes Genouillé Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 16:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Venez écouter Alissa Wens, accompagnée aux guitares et à l’acordéon par Olivier Philippson.

.

Ferme paysanne les oiseaux de passage 11 rue des Frênes Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 32 53 76 lesoiseauxdepassage@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and listen to Alissa Wens, accompanied on guitars and accordion by Olivier Philippson.

L’événement Alissa Wenz aux Oiseaux de Passage Genouillé a été mis à jour le 2026-01-03 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin