Alissa Wenz aux Oiseaux de Passage Ferme paysanne les oiseaux de passage Genouillé

Ferme paysanne les oiseaux de passage 11 rue des Frênes Genouillé Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-01-25 16:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Venez écouter Alissa Wens, accompagnée aux guitares et à l’acordéon par Olivier Philippson.
Ferme paysanne les oiseaux de passage 11 rue des Frênes Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 32 53 76 lesoiseauxdepassage@yahoo.com
English :
Come and listen to Alissa Wens, accompanied on guitars and accordion by Olivier Philippson.
